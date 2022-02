Saint-Etienne-du-Rouvray lance un grand "projet de ville"

Au travers d’un "projet de ville", l’élu va proposer une vision et une ligne directrice axées sur "l’humain" et pour les quinze années à venir. Il vise à redonner dignité, savoir-être, liens sociaux, ambitions et bien-être à ses habitants, dans une ville où la précarité reste forte. "Nous y travaillons depuis deux ans", confie le maire. Le projet sera présenté aux Stéphanais le 11 octobre.

"Des mesures dans ce sens ont déjà été prises", a assuré Hubert Wulfranc, citant la nouvelle politique tarifaire adaptée aux foyers modestes mais pas assez pour bénéficier jusque-là de certaines réductions, le développement du réseau périscolaire Animalin, la mise en place de bourses (jusqu'à 500 € par an) pour près de 130 étudiants, etc.

Sur le plan de l'éducation, Saint-Etienne-du-Rouvray va abriter à la fin du mois de septembre, dans son conservatoire, le Cefedem (Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique) de Haute et de Basse-Normandie. En novembre, elle tiendra également les Assises de l'éducation.

Enfin, côté santé, la ville lancera début 2012, avec l'Agence régionale de santé, un contrat local de santé, "le premier du genre". Son objectif : réaliser un diagnostic complet des moyens médicaux, para-médicaux et sanitaires présents dans la commune et dresser quelques axes d'action sur les thèmes de la prévention, de la dépendance, de l'habitat et du plateau médical. Enfin, début octobre, ouvrira l'EHPAD de Saint-Etienne-du-Rouvray.