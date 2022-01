Saint-Étienne-du-Rouvray. À Saint-Étienne-du-Rouvray, Benoît Hamon dénonce la politique sociale d'Emmanuel Macron

Un peu plus de quatre mois après la venue du chef de l'État Emmanuel Macron à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), Benoît Hamon s'est lui aussi rendu au centre social de la Houssière. Le fondateur du mouvement Génération.s a dénoncé la politique menée par le gouvernement qui entraîne selon lui la suppression des contrats aidés. "C'est le Président de la République en personne qui salue la qualité du travail associatif à Saint-Étienne-du-Rouvray, explique Benoît Hamon, et quelques semaines plus tard il annonce le gel des contrats".

Une attitude que Benoît Hamon qualifie de "cynique". "C'est de la communication et derrière, on se désintéresse totalement des conséquences des choix politiques", poursuit l'ancien candidat à l'élection présidentielle, qui dénonce aussi la suppression de l'Impôt sur la fortune, annoncée quelques jours plus tard par l'exécutif.

Réfugiés et étudiants

Celui qui veut porter la gauche, face au Parti socialiste et à la France insoumise, est aussi revenu sur la question de l'accueil des réfugiés à Rouen, au cours d'une rencontre avec Médecins du monde et le collectif Solidarité Hauts de Rouen. Benoît Hamon critique les délais d'attente pour déposer une demande d'asile en préfecture : "Je vais envoyer une lettre bien fournie à la préfète de Seine-Maritime".

Que ressentir sinon de la honte en constatant qu'en Seine Maritime le délai pour avoir un premier rdv pour déposer une demande d'asile est de 5 mois là où la loi fixe celui-ci a 3j, 10 j max. 100% des demandeurs d'asile que j'ai rencontrés dorment ce soir dehors. #cada @prefet76 pic.twitter.com/0BlBT265tr — Benoît Hamon (@benoithamon) December 5, 2017

En fin de journée, Benoît Hamon a rencontré des enseignants et des étudiants au campus du Mont-Saint-Aignan, avant d'animer une conférence sur cette question "Être jeune en 2017".

