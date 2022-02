Nouveautés Francfort : 50 avant-premières

Plus de 50 avant-premières mondiales ont été dévoilées à Francfort. Parmi elles, le Volvo XC90 et la Seat Exeo restylées, la nouvelle Renault Twingo ou encore le Jeep Grand Cherokee SRT8.

Avec dix ans de commercialisation, le Volvo XC90 est l’un des plus anciens modèles en activité. Il reçoit le deuxième restylage de sa carrière, nécessaire pour lutter contre ses plus récents rivaux, les BMW X5, Audi Q7 et le tout nouveau Mercedes ML. A l’arrière se détachent les bandeaux de diode, à l’avant le jeu de pare-chocs argentés.

Mais c’est le système Volvo on Call qui profite de ce restylage pour se coupler à la fonction Bluetooth et une connexion mobile pour localiser le véhicule ou mettre le chauffage à distance.



Beaucoup plus relookée, la Twingo est le premier véhicule Renault à adopter le nouveau design de la marque. Nouvelle calandre dynamique, soulignée par l’ajout d’antibrouillards et de feux de position ronds, feux supplémentaires qui prennent place sur le hayon et bouclier plus rond à l’arrière ; éclairage vert ou orange, plancher en bois mettant en avant “l’esprit cabane” et “la simplicité fonctionnelle du camping”, renforcement du “caractère gai, coloré et convivial en travaillant notamment les couleurs et matières” ; personnalisation avec une offre de cinq stripings de toit s’ajoutant aux dix déjà disponibles : avec cette nouvelle Twingo, Renault entend augmenter son pouvoir de séduction au-delà de sa clientèle citadine et féminine.



Autre sensation du salon de Francfort, le Jeep Grand Cherokee SRT8 s’est doté d’un V86.4 HEMI qui développe 471 chevaux. Ainsi, le 0 à 100 km/ est obtenu en 4,8 secondes et la vitesse de pointe dépasse les 250 km/h ! Tout pour concurrencer les SUV premium les plus performants d’Europe, BMW X5 M, Range Rover Sport Supercharged ou encore Porsche Cayenne.