Concept-cars : le grand rendez-vous

Les concept-cars sont les spécificités des grands salons automobiles. A Francfort, nombreux furent-ils à offrir du rêve aux amoureux de la belle voiture. Mais les vrais “dream-cars”, comme l’étonnant Citroën Tubik, se sont faits plus rares qu’à l’habitude. Les autres annonçaient plutôt des modèles à venir, tels que la Seat IBL, la Volvo You ou la Honda Civic 9.

Chez Citroën, on a décidé de jouer la carte de l’utilitaire, avec le Tubik, un concept pour le moins fantasque et rétro. Il fait référence au célèbre utilitaire que la marque aux chevrons avait lancé en 1939 : le Tub. Long de 4,8 mètres, large de 2,08 et haut de 2,05, il est conçu pour transporter à la fois marchandises et passagers. Neuf personnes peuvent y prendre place grâce à trois grands sièges, qui peuvent être modifiés.



Après l’IBE et l’IBX présentés au salon de Genève, Seat a dévoilé à Francfort l’IBL, le prototype de sa future berline sportive. A l’avant, l’IBL se distingue par sa forme de flèche, élément caractéristique du design Seat et sa ligne distinctive qui entoure le capot. La calandre reprend aussi le thème de la flèche à cinq côtés. Avec ses 4,67 mètres de long pour 1,85 de large, elle entre dans la catégorie des grandes berlines.



Le concept You préfigure aussi la future grande berline Volvo, au profil ramassé de la poupe et à la ligne droite du toit plongeante vers l’arrière. La finition bois et cuir de haut niveau côtoie des éléments technologiques modernes comme un tableau de bord à l’affichage entièrement numérique et un système multimédia matérialisé par une tablette tactile amovible.

Honda de son côté a montré un premier teaser de sa future Civic. La face avant devrait s’inspirer de l’hybride Insight, avec un look de soucoupe volante. Quant à la motorisation de la belle compacte, le 2.2 i-DTEC de 150 ch a été amélioré. Grâce à un aérodynamisme revu, la Civic affichera des émissions de CO2 de 110 g/km.