Salon : une vraie fête de l’automobile à Francfort

La voiture fait toujours rêver les foules

Par rapport au Mondial de l’Automobile de Paris, qui se tient tous les deux ans à Paris en alternance avec l’IAA de Francfort, le rendez-vous germanique l’a assurément surpassé en décorum, inouï. Et dans l’enceinte du plus grand salon automobile du monde de l’année 2011, les nouveautés étaient bien là, à foison, avec un spectacle non moins extraordinaire au niveau des concept-cars.

Chargés d’éclairer tout un chacun sur l’avenir de l’automobile, c’est néanmoins à ce niveau que le visiteur a pu rester sur sa faim. Car la "belle" carrosserie paraît se faire plus rare, au profit d’autos sans style affirmé mais voulues fonctionnelles, semblant même échappées de l’univers des fameux Playmobil et que l’on verrait mieux dans le sac à jouets du petit que dans la rue. Mais les y rencontrerons-nous un jour ?

En tous cas, dans un contexte économique peu favorable, l’automobile semble, une fois de plus, tirer son épingle du jeu. Avec 10 % de visiteurs en plus au Salon de Francfort (928 000 entrées), notre chère bagnole montre qu’elle fait encore rêver les foules.