Manche. Face aux fortes chaleurs, quelques îlots naturels de fraîcheur à découvrir

Face aux fortes chaleurs qui surviennent partout en France, il est important de se protéger. La rédaction a sélectionné quelques spots de fraîcheur dans la Manche.

Plages, cascade et fleuve : Cinq spots pour se rafraîchir dans la Manche

En bord de mer, il fait déjà moins chaud. La baignade est un bon moyen de se rafraîchir, d'autant que l'eau est à 16 °C sur la côte ouest du littoral de la Manche, 14 °C sur la côte est. Si la mer est retirée, il existe des piscines d'eau de mer ! Il en existe trois sur la côte ouest du département de la Manche, à Granville, Saint-Pair-sur-Mer et Donville-les-Bains.

On peut aussi prendre le frais au parc animalier de Champrépus, qui possède une végétation luxuriante proposant de nombreux coins ombragés pour les visiteurs et les animaux.

Dans le sud-Manche, autre spot fraîcheur, les cascades de Mortain. La grande cascade est la plus haute de l'Ouest avec 25 mètres de chute, puis la petite cascade plus bas. Un cadre minéral, boisé et frais.

Les roches de Ham, dans le bocage au sud de Saint-Lô, désignent une falaise de schiste culminant à 105 m au-dessus de la Vire. Pour prendre le frais, c'est en bas qu'il faut se trouver. Le chemin de halage au pied du fleuve offre des lieux de fraîcheur.

Dans le Cotentin, le spot idéal est la pointe de la Hague, avec le phare de Goury ou la pointe des Groins.