La Hague. Le Nez de Jobourg : un cap incontournable !

L'association "A la découverte de La Hague" propose des randonnées guidées à travers les grottes de Jobourg.

Depuis 1993, l'association A la découverte de La Hague propose une descente dans les grottes de Jobourg, situées 128 mètres plus bas, sous le Nez de Voidries. "C'est grandiose quand vous êtes au pied de la falaise. Vous vous sentez tout petit," explique Yves Cottebrune, le président de l'association.

La Hague, terre de contrebande

Les marcheurs traversent des petits passages (Le Verrou ou Tarzan) entre les roches, avant de gagner la Grotte du lion, et ses 60 mètres de profondeur, dont le fond est tapissé d'un lichen doré… Là, les guides racontent son histoire et l'activité de contrebandiers dans La Hague, à la fin du XVIIe siècle. Ces derniers revendaient des produits (tissu, tabac) d'Angleterre, via les îles Anglo-Normandes. La visite se poursuit vers la grotte de la Grande Église, dans laquelle "on pourrait mettre une maison entière", puis dans des plus petites. Cette balade de cinq heures est encadrée par trois guides bénévoles. Chaussures de randonnée indispensables. Casque fourni. Visite guidée les 17, 18, 30 et 31 juillet. Réservation obligatoire au 06 12 42 86 97.