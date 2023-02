Sud-Manche. Et si vous vous laissiez tenter par le zoo de Champrépus ?

Enfin, les vacances sont arrivées pour les écoliers, lycéens ou collégiens de la région Normandie. Elles démarrent vraiment lundi 13 février. Voici une idée d'activité : aller au zoo. Les parcs animaliers de la région sortent peu à peu de leur hibernation. Celui de Jurques, dans le Calvados, a rouvert dimanche 12 février ; au zoo de Cerza près de Lisieux, c'est déjà le cas depuis le 1er février. Le zoo de Champrépus, dans la Manche, accueille du public depuis samedi 11 février.

Dans le zoo, des lions, des lémuriens ou des cygne chanteurs... Les soigneurs animaliers en prennent soin, tout autant que d'habitude. "On les nourris comme d'habitude et on n'a pas besoin de les repréparer pour le monde. Ils s'y refont tous seuls. Quand ils voient du monde, ça leur permet de voir de nouvelles choses. Ça les restimule un peu. Ils se réveillent de l'hiver", estime Julie Costet, une soigneuse.

Nettoyer, balayer, astiquer tout le zoo

Il y a aussi tout l'entretien du parc à faire. Mathieu Angot travaille aux espaces vert. "Le gros chantier, c'est d'essayer de faire en sorte que le parc soit présentable. Il y a beaucoup de taille des végétaux qui ont séché pendant l'hiver. On essaye de faire en sorte que ce soit joli", assure-t-il.

Les équipes travaillent aussi sur le contenu du parc. C'est toute une mise à jour qui a été faite pour la chargée de pédagogie Juliette Robert. "On a refait tous les panneaux 'espèces' du parc, pour présenter chaque espèces et leur statut de conservation et les menaces qui pèsent sur elles", explique-t-elle.

• Lire aussi. [Photos et vidéo]. Pandas roux, wallabies, lémuriens... Découvrez les animaux les plus mignons du zoo de Champrépus

Enfin, il y a les stocks à préparer dans les boutiques, pour repartir avec une peluche de singe ou de girafe.

Le parc animalier d'Ecouves, au Bouillon, près de Sées, est rouvert depuis samedi 4 février, tous les jours de 14 heures à 17 heures.