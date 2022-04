Manche. L'intérieur des terres a aussi des atouts touristiques

Une falaise haute de 105 mètres qui surplombe la Vire et le Bocage. Le point de vue des Roches de Ham est à couper le souffle. Reine Laurent habite Condé-sur-Vire depuis plusieurs années et ce qui l'émerveille ici, c'est : "la nature tout simplement". Et de poursuivre : "Vous avez plein de plantes sauvages, là, qui sont importantes."

Jean-Suliac Brindjonc, du service patrimoine et gestion des milieux naturels du Département, abonde : "Une vue magnifique, 100 m de hauteur au-dessus de la Vire, on peut profiter de la présence d'un belvédère pour pouvoir admirer le paysage." "La particularité de la Manche, c'est qu'elle offre une diversité exceptionnelle de paysages et de sites naturels. On pense tout de suite aux espaces littoraux, mais il faut savoir que l'arrière-pays est absolument extraordinaire en termes de biodiversité, d'espace naturel. Je pense notamment aux landes, aux tourbières qui se trouvent dans le sud du département", ajoute-t-il.

Aux Roches de Ham, il y a en plus la crêperie de Catherine Marie, qui permet de déjeuner et profiter de la vue.