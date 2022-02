Rue Martainville, la Poste se modernise

La Poste se modernise rue Martainville et pour mener à bien cette transformation les bureaux seront temporairement fermés, à partir de mercredi 12 octobre à 12h. La réouverture est prévue pour la mi-décembre 2011.

Pendant la période de travaux toutes les opérations se feront au bureau de poste de Rouen-Hôtel de Ville, au 67 rue Orbe. Ce dernier est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et enfin le samedi de 9h à 12h.

Les distributeurs de billets de la rue Martainville seront maintenus, durant les travaux.