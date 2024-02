Rouen. Le tunnel de la Grand'Mare fermé en soirée sauf les week-ends

Les travaux de modernisation et de maintenance se poursuivent dans le tunnel de la Grand'Mare, dans les deux sens de circulation : Abbeville-Rouen et Rouen-Abbeville. Ils seront réalisés jusqu'au dimanche 31 mars de 20h30 à 6h excepté les week-ends, par la Direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest (Dirno). La RN28 sera aussi fermée, des itinéraires de déviations S1 et S2 sont mis en place. Au programme : levées de réserves (réparation des malfaçons) et vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du tunnel notamment pour le lancement des scénarios en cas d'incendie etc. D'autres fermetures nocturnes sont prévues en juin pour des travaux de maintenance et cet été pour des inspections réalisées par des experts.