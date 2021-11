Le bureau de poste de Sotteville fermé pour travaux

A partir du lundi 8 juillet et jusqu'au lundi 5 août le bureau de poste de Sotteville-lès-Rouen fermera ses portes. Le retrait des lettres recommandées et des colis est maintenu sur place, à l'accueil Boîtes postales et sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h. Les deux distributeurs automatiques de billets resteront opérationnels.

Pour faire les autres opérations postales, les clients devront se rendre soit à la poste Rouen Saint-Sever, place des Emmeurées, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30 ou à la poste de Saint-Etienne-du-Rouvray Principal, rue Ernest Renan, ouvert du lundi de 8h à 18h30, le mardi de 8h à 12h et de 12h45 à 18h30 et du mercredi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h30.