Rouen : la maire s’attaque au sexisme des rues

Non, les noms de femmes ne courent pas les rues. “Sur les 3 000 noms de rues de la ville, 49 % sont des noms d’hommes illustres et 3 %... de femmes”, rappelle la maire Valérie Founeyron. Un sexisme flagrant qu’elle a désiré rectifier... dans la mesure du possible. “Pouvoir nommer des rues, c’est rare”. Alors, avec son équipe, elle a sauté sur l’occasion lorsque des voies ont été tracées dans le cadre des aménagements des quartiers de la Lombardie, du Châtelet et Aubette-Martainville.

Sur les 15 nouvelles voiries, 10 ont reçu des noms de femmes. Et chaque quartier a sa thématique: écrivains et inventeurs au Châtelet, astronomes à la Lombardie et scientifiques près du CHU.

Les 15 noms choisis. Châtelet : Louise Weiss, Colette, Louis Lumière, Marguerite Duras, Flora Tristan, Madame de Staël, Elsa Triolet. Lombardie : Marguerite Laugier, Nicolas Copernic, Maria Mitchell. Martainville : Marie Curie, Jean Dausset, Françoise Dolto.