Un repas de roi chez Lady Sandwich

A la recherche d’une table accueillante, une devanture arborant un bleu vif vint égayer ce midi gris et pluvieux d’octobre. C’est celle de Lady S, comprenez Lady Sandwich. Halte aux sceptiques ! Ici, on ne fait pas uniquement de la restauration rapide, bien au contraire. Un rapide regard à la carte nous décide, aujourd’hui, nous déjeunerons à l’ombre du palais de justice.



La carte propose des plats originaux. Pour pouvoir en goûter le plus possible, nous optons pour un menu entrée-plat-dessert à 14,50 €. Un crumble mozarella tomates constitue l’entrée. Tomates, petits oignons et herbes s’harmonisent parfaitement avec la mozarella. Dans la pâte à crumble, on reconnaît le goût subtil du parmesan. En plat de résistance, ce sera wrap de saint-jacques. De grosses saint jacques - avis aux amateurs - mélangées à une sauce béchamel et de petits légumes, garnissent le wrap, servi avec du coleslaw et quelques chips. Sublime ! En dessert, ma voisine choisit une tarte poire-chocolat façon crumble, fait maison, avec tout ce que le terme peut contenir d’élogieux. Pour les autres convives, ce sera financier au chocolat et brownie. Là encore, un franc succès. Lady S, c’est l’opportunité de faire des découvertes culinaires, tout en conservant un très bon rapport qualité-prix.

Pratique. Lady Sandwich, Espace du Palais, 8 allée Eugène Delacroix. Tél. 02 35 07 64 59.