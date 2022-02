Le Parmesan dans toute sa splendeur

Le musée des Beaux-Arts de Rouen expose plus de 50 dessins et estampes de l’école émilienne du XVIe siècle, dominée par l’extraordinaire figure de Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit Le Parmesan (1503-1540).

Afin de comprendre l’Art dans son intégralité, il décida de réaliser un autoportrait en utilisant un miroir convexe. Réalisant toutes les déformations que suscitait cette technique, il entreprit de changer toute chose à sa main. L’inventivité du peintre suscita l’intérêt de ses contemporains.

L’exposition présente la vision des graveurs qui approchèrent le maître. S’inspirant complètement des grandes questions de la Renaissance, le peintre a voulu dépasser les codifications les plus conventionnelles de l’époque. Le Parmesan aura marqué le monde artistique qui trouva en ce maître un précurseur d’une nouvelle forme d’expression.

Pratique. Le Parmesan, Musée des Beaux-Arts de Rouen.Tarifs 5 € / 3 €