Pavilly-Barentin : une nouvelle gendarmerie en construction

Les deux brigades actuelles, fonctionnant en communauté (COB) depuis 2004, sont installées dans des locaux distants de seulement... 3 500 mètres. Tout cela ne sera bientôt qu’un vieux souvenir.



Moderne et confortable

En janvier, à Pavilly, une nouvelle gendarmerie commencera à sortir de terre sur le terrain de l’ancienne gare SNCF. Des locaux et des logements modernes ? Il était temps, à en croire les gendarmes du cru. "A Barentin, les locaux de la brigade ont été construits en 1981 pour 12 gendarmes. Aujourd’hui, nous sommes 22", rappelle le Capitaine Alain Diéval, à la tête de la communauté de brigade. "Cette nouvelle gendarmerie va nous faciliter le travail. Nous aurons tout le monde et tout le matériel à portée de main. Aujourd’hui, des gendarmes n’ont même pas de bureau et certains logent dans un bungalow au fond de la cour..."

Imaginé par l’agence d’architecture Hesters Oyon, l’ensemble accueillera 27 sous-officiers et cinq gendarmes adjoints volontaires. Les premiers seront logés dans des appartements, les seconds dans des studios.

Perspective Hesters Oyon