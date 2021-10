Les 12 grands projets attendus en 2012 dans l'agglo de Rouen

Métro : le renouveau. Vingt-sept nouvelles rames ultra-modernes et 60 % plus vastes que les actuelles, trois stations agrandies et le pont Jeanne d’Arc consolidé : hors norme, ce chantier, opéré par la Crea, était très attendu. Le métro "new look" pourra véhiculer 40 000 personnes de plus chaque jour. Livraison : de mars à la fin de l’année. Coût :125 millions d’euros.

Kindarena. Encore un chantier de la Crea. Dans un quartier en mutation, le palais des sports de 6 000 places ouvrira ses portes. Il accueillera les pros du SPO Rouen basket, les volleyeurs de Canteleu-Maromme et des rencontres internationales. Inauguration du 8 au 16 septembre. Coût : 52,4 millions d’euros.

“Le Carré Flaubert”. L’un des projets immobiliers phares du moment. En face de la prison Bonne Nouvelle, le projet porté par le groupe Alain-Crenn regroupera 147 logements étudiants, 29 sociaux,106 privés et 67 pour seniors. Coût : 49 millions d’euros.

Le lycée Edmond Labbé à Barentin. Depuis 2004, l'établissement se métamorphose. Il deviendra l’un des plus importants lycées professionnels de la région. Livraison : septembre. Coût : 24 millions d’euros.

Le Pôle des savoirs. L’ancienne Ecole normale de garçons, boulevard de l’Europe, est devenue le Pôle des savoirs. Le Conseil régional de Haute-Normandie n’a pas lésiné sur les moyens en s'offrant une architecture ambitieuse et novatrice. Les 11 000 m2 vont accueillir la Cité des métiers et une quinzaine d’associations et organismes publics régionaux. Livraison : en cours. Coût : 22,7 millions d’euros.

La chaufferie bois de Maromme. Le chantier, incluant l’édification de la chaufferie et 24 kilomètres de réseau souterrain, est assumé par Cofely, filiale de GDF Suez. Livraison : fin d’année. Coût : 20 millions d’euros.

L’espace Monet-Cathédrale. Le “cube” de la place de la Cathédrale, avec ses 47 logements et ses commerces, prendra vie au printemps. Coût : 14 millions d’euros.

L’Institution Rey. L’établissement scolaire catholique quittera la rue Verte, où il était installé depuis 125 ans, pour des locaux flambant neufs bâtis sur le plateau nord, à Bois-Guillaume.

Livraison : février. Coût : 10 millions d’euros.

L’îlot Huysmans. Dans le quartier du Châtelet, 66 logements verront le jour dans un immeuble à l'architecture résolument moderne, signée Frédéric Borel. Livraison à l'automne. Coût : 7,3 millions d’euros.

La ligne 7 de bus. A Rouen, la création de voies propres devrait améliorer l'efficacité de cette ligne stratégique de bus nord-sud. En parallèle, la Crea en profite pour redonner un sérieux coup de jeune aux places de l’Hôtel de Ville et Carnot. Fin des travaux : septembre. Coût : 6,3 millions d’euros.

Le Pôle Delta. Au cœur de la Grand'Mare, sept entreprises artisanales s'installeront dans les 1 600 m2 de locaux. Livraison : juin. Coût : 2 millions d’euros.

Les jardins d’Albane. Après des mois d'attente, le nouvel espace vert, niché contre la cathédrale, devrait accueillir les flâneurs au printemps. Coût : 1,65 million d’euros.

Les quais bas rive gauche aussi au menu de 2012

L'année 2012 marquera le début du réaménagement des quais bas rive gauche, ce grand projet impulsé par Valérie Fourneyron lors de son arrivée à la tête de la mairie en 2008. Mais il faudra attendre le mois de décembre avant d'entendre les premiers coups de marteau-piqueur. Ce sera entre les ponts Corneille et Jeanne d'Arc (phase 1). Une grande étendue d'herbe (la prairie) et un jardin arboré (Les coulisses de Claquedent) remplaceront l'actuel quai bétonné.

Un an plus tard, en décembre 2013, la deuxième phase du chantier devrait être lancée. Naîtra alors l'esplanade de la Curanderie, entre les ponts Jean d'Arc et Guillaume Le Conquérant, un espace public mêlant des terrains de jeux, une jetée et une tour-belvédère,"La Girafe". Au même moment, rive droite, les 21 hectares de la presqu'île Waddington vont revivre. Boisée et repensée pour la promenade, cette avancée de terre dans la Seine est appelée à devenir "une oasis de calme".