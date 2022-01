Réaménagement de la Ligne 7 : la rive gauche chamboulée

L’investissement n’a rien d’extravagant (10 millions d’euros), mais le projet interpelle, enchante ou fait réagir négtivement. Redonner plus de place aux transports en commun, au détriment des voitures, laisse rarement indifférent.

Prenons le projet côté rive gauche. "Points bloquants", le sud de la rue d’Elbeuf, entre la rue Dufay et le boulevard de l’Europe, ainsi que la rue Lafayette seront les premiers à subir un profond "relooking". Une voie en site propre dans le sens sud-nord, réservée aux bus, cyclistes et taxis, verra le jour en janvier. Avec son enrobé de couleur rouge, elle "mangera" certaines places de stationnement. Toutefois, c’est surtout la place Carnot que les Rouennais ne reconnaîtront plus après les quatre mois de travaux début 2012. Dans le sens nord-sud, les voitures seront bannies, remplacées par une voie de bus centrale. Un local de repos pour les conducteurs sera bâti. "Nous allons refaire les espaces verts et le dallage", précise Olivier Leroux, directeur adjoint des infrastructures de transport à la Crea. Enfin, une piste cyclable va naître.

Le cours Clémenceau, débarrassé du trafic routier dans le sens est-ouest, laissera quant à lui la place à un parking de 60 places. Or, ce choix n’a rien d’anodin si on imagine la carte de Rouen en 2030. Vider cette portion du trafic routier ne serait-il pas une manière, déjà, de préparer le terrain pour une probable liaison de transport en commun est-ouest –un Teor ?– entre le futur éco-quartier Flaubert et la future gare TGV Saint-Sever ?

