Bus-Ligne 7: le chantier bouge rue Ricard

Il s'agit de la 3e et dernière phase du chantier, qui vise à fluidifier la circulation des bus sur cette lmigne nord-sud stratégique pour la TCAR. Elle durera tout le mois de décembre.

Le communiqué de la Crea :

Lundi 28 novembre, et jusqu’à fin décembre, l’accès au Lycée Pierre Corneille se fera par le sud de la rue du Maulévrier. Le chantier se déplace vers le nord de la rue Louis-Ricard, entre la place Alain et la rue Dulong. Pendant cette dernière phase, la rue Louis Ricard continuera d'être fermée à la circulation et le stationnement interdit dans la zone en chantier. Toutefois, la circulation piétonne sera maintenue sur les trottoirs.

En décembre : changements des sens de circulation rue Dulong et rue du Maulévrier

> dans la rue Dulong, la circulation se fera en provenance de la rue Beauvoisine afin de maintenir

l’accès à l’école.

> dans la rue du Maulévrier la circulation sera à sens unique du sud vers le nord pour permettre

l’accès au lycée Pierre-Corneille.

Afin d'éviter la circulation dans le quartier, un itinéraire de contournement est mis en place par la

rue Beauvoisine et la rue Lecanuet (dans le sens nord > sud), et par la rue des Faulx, la rue Saint-Vivien et l’avenue de la Porte-des-Champs (dans le sens sud > nord). Télécharger les plans ci-dessous au format PDF.