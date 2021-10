Travaux sur la Ligne 7 : la place Carnot tourne au ralenti

Le chantier de réaménagement de la ligne 7 de bus déroule sa partition et les automobilistes en savent quelque chose. Alors que, début février, la pose d’un nouveau revêtement a immobilisé le sud de la rue d’Elbeuf, à Rouen, c’est au tour de la place Carnot de voir débarquer les pelleteuses et les ouvriers.

Attention, rues à sens unique

Depuis le 30 janvier, le chantier s’est donc étendu à ce nœud routier stratégique de la rive gauche. Conséquences : les voitures sont priées d’aller circuler ailleurs. La rue Saint-Sever, des quais vers le cours Clémenceau, le cours Clémenceau, de la rue Saint-Sever vers la place Carnot, et l’avenue Champlain, de la place Carnot vers les quais, sont placés à sens unique jusqu’en mai prochain. Le chantier devrait toucher le pont Corneille dans les prochaines semaines.

Sur la place Carnot, “les travaux consistent à créer une voie à double sens réservée à la circulation des bus, mais accessible aussi aux vélos, taxis et véhicules prioritaires, afin de rendre cette ligne de bus plus rapide, plus régulière et plus fréquente”, explique la Crea, chef d’orchestre des travaux. De nouveaux abribus et des quais adaptés aux hadicapés verront également le jour.