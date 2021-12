Ligne 7 : chantier mobile routes de Neufchâtel et d'Elbeuf

Cette nouvelle phase de travaux sera consacrée aux travaux de finition des chaussées route de Neufchâtel et dans la partie sud de la rue d’Elbeuf (entre le boulevard de l’Europe et la rue Dufay). La pose du revêtement et de la signalisation horizontale marqueront la fin du chantier lancé en novembre afin de moderniser la ligne 7, au nord et au sud de Rouen.

Pour cette dernière phase de travaux, la circulation des véhicules sera maintenue avec des déviations sur les axes perpendiculaires afin de limiter la gêne des usagers. La circulation sur les trottoirs et les accès aux commerces seront aussi préservés.

Dès le 1er mai, les premiers couloirs réservés à la circulation des bus pourront donc être mis en service route de Neufchâtel et dans la partie sud de la rue d’Elbeuf. D’ici fin 2012, la CREA complètera ces couloirs par des aménagements similaires sur les principales sections de la Ligne 7.