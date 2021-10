Travaux dans le métro : le trafic en détail

Le trafic sera suspendu du lundi au samedi, du début de service à 6h, et du lundi au vendredi, de 21h à la fin de service.

Afin d’assurer la continuité du service , la TCAR met en place des navettes qui circuleront aux

mêmes fréquences que le métro. Les voyageurs seront accompagnés dans leurs déplacements

grâce à un dispositif d’information mis en place aux abords des stations non desservies, explique la TCAR.

Le 18 et 19 avril en matinée et en soirée, l’information sera renforcée à la gare SNCF. Plus d'informations sur www.tcar.fr ou sur mob.tcar.fr (rubrique "Etat du réseau"), ou par téléphone au 02.35.52.52. 52.