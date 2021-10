Trois stations de métro s'agrandissent

Préparez-vous aux travaux. Le mois prochain, trois stations de métro rentreront dans une longue phase de modernisation. Le but : être prêt pour accueillir en 2012 les futures rames de métro plus vastes (lire notre numéro du 17 mars).



Une place arborée à Saint-Sever

La plus emblématique des transformations concernera sans nul doute la station Saint-Sever qui, avec ses 8 000 passagers par jour, est la troisième la plus fréquentée de l’agglomération rouennaise. “Aujourd’hui, cette station est exigüe et génère beaucoup de problèmes de circulation piétonne. Les gens se bousculent, c’est inconfortable”, reconnaît Alexandre Burban, directeur technique du pôle transports-mobilité-déplacements à la Communauté d’agglomération (Crea), en charge des travaux.

“Les nouvelles rames vont draîner plus de monde”. Impossible, donc, de maintenir Saint-Sever à l’étroit. Le projet, ambitieux, consistera à élargir les quais tout en agrandissant la plateforme surplombant la 2x2 voies. “Nous allons créer une vraie place arborée, dotée de bancs, et allonger les abris pour passagers”.

Au Boulingrin, c’est un quai supplémentaire et un nouveau bâtiment, regroupant un abri pour conducteurs, un local technique, des toilettes publiques et un garage à vélos, qui sortiront de terre. Le carrefour sera réaménagé, divisé en deux parties distinctes : bus et automobiles. Pour fluidifier le trafic des bus, les rampes Beauvoisine et Saint-Hilaire seront reliées à travers l’actuel parking. Enfin, un terminal Teor “en dur” verra le jour.

Plus modestes, les travaux à la station Technopôle permettront de bâtir un véritable quai, “afin d’éviter que les regroupements de piétons ne perturbent le trafic”.

Enfin, la Crea va agrandir son dépôt, situé au Petit-Quevilly. L’ensemble des travaux devrait durer de douze à quatorze mois, sauf à la station Technopôle où le chantier n’excèdera pas six mois. Le coût total de l’opération avoisine les 23 millions d’euros.