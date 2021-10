Hangar au Trianon transatlantique

C’est un groupe de rock qui prend l’amour pour thème principal dans ses textes. Une bande de copains venue tout droit du sud-ouest. Des sons et des riffs sous-tendus d’une mélodie qui capte immédiatement l’ouïe… Tels sont les ingrédients qui expliquent la montée progressive de ce groupe de musique français : Hangar.



Même si le nom reste atypique pour un groupe de rock, l’évolution de Hangar n’est pas sans rappeler les premières années de la formation mythique Téléphone. Aujourd’hui, même si les conditions ne sont plus du tout les mêmes, Hangar est en train de suivre le même chemin et prend une place prépondérante dans l’hexagone. Leur style est fait de mélodies flirtant avec Dutronc et Matthieu Chedid.



Leur tournée passera par le Trianon transatlantique pour la plus grande joie du public. Les six compères du Cap-Ferret offriront, c’est certain, le meilleur d’eux-mêmes. De la fraîcheur pour les tympans, du talent sur la scène. Un excellent moment musical en perspective.



Pratique. Hangar, vendredi 18 novembre, à 20h30, Trianon transatlantique, Sotteville-lès-Rouen. Informations au 02 35 73 95 15.

(Photo DR)