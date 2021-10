D.U.O, ou l’art des chansons à rire et à pleurer

D.U.O, ce sont deux chanteurs inspirés et expérimentés, deux acteurs déjantés, deux auteurs compositeurs affûtés. Ces ex-membres du groupe Les Wriggles, Franck Zerbib et Antoine Réjasse, ont voulu continuer leur aventure à l’esprit décalé et poétique avec des chansons à l’humour corrosif taillés dans le même bois que les frères Jacques ou Pierre Perret.



Pratique. D.U.O, vendredi 9 décembre, à 20h, au Trianon Transatlantique, Sotteville-lès-Rouen.

Tarifs : de 8 à 16 €. Rens. 02 35 73 18 29.