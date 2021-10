Super Souinq, ça déménage au Trianon de Sotteville

Né en 2003 au Havre, le quintet déjanté Super Souinq est un véritable groupe de scène. Porté par les textes ciselés et croustillants de Gilles Adam, chanteur et caisse claire, le groupe, sur des mélodies tsiganes, évoque la vie quotidienne dans toute la simplicité de sa poésie.

De la "banquière aux dents longues" au quidam qui "claque ses alloc’ dans des antiquités en toc" se succèdent ainsi sur scène une série de personnages cocasses. Chaque chanson est prétexte pour jouer avec les mots qu’ils manipulent avec dextérité. Aphorismes et allitérations, toutes les figures de style y passent au profit de la musicalité des mots. Pour ces musiciens charismatiques, fils spirituels de Bobby Lapointe et de Django Reinhardt, chaque spectacle est unique, une occasion sans cesse renouvelée de partager avec le public bons mots et rythmes chaloupés.

Pratique. Vendredi 26 octobre, à 20h30, Le Trianon, à Sotteville. Tarifs de 7 à 14 €. Tél. 02.35.73.95.15.