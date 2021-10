L'initiale d’une nouvelle étoile ?

Il peut s’en cacher des secrets et s’en tramer des histoires derrière une simple lettre. C’est ce que vous découvrirez lors du concert de “L” (Raphaëlle Lannadère), mardi 17 janvier. Celle qui commença à reprendre des classiques francophones comme Ferré ou Piaf en 2000, se lance maintenant dans l’aventure intérieure et captivante de la composition. “Initiale” est le premier album de l’artiste. Elle en partagera les douces sonorités sur scène. L’univers de la chanteuse emmène son public dans un dédale d’histoires rêvées et mystérieuses. Le temps et l’espace s’effacent naturellement comme pour apprécier à sa juste mesure ses chansons délicates, le temps d’un concert. Le succès de cette première tournée en France laisse présager un bel avenir pour “L” qui a pris le temps nécessaire pour élaborer cet album.



Pratique. “L”, mardi 17 janvier, 20h30, Trianon Transatlantique, Sotteville. Tarifs : de 10 à 20 €. Infos. 02 35 73 65 99.

(Photo Chloë Nicosia)