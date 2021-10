Un petit Bistrot parisien authentique

Il est campé à l’angle de la rue d’Amiens et de la rue de la Grande Mesure. A deux pas de la place Saint-Marc, “Le bistrot parisien” perpétue la tradition du genre. Tout un programme.

A l’intérieur les vieilles publicités côtoient les banquettes et les petites tables de bistrot. Le décor est planté ! “Ici, c’est un vrai bistrot, dans le sens premier du terme, nous apprend le patron, on peut venir manger, ou juste boire un verre.”



Le menu du jour annonce un plat-entrée ou dessert pour 11 € ou le trio entrée-plat-dessert pour 14,50 €. Je choisis la deuxième solution. En entrée, le patron nous apporte une petite salade de roquette, agrémentée de roquefort, de poires et de noix. C’est frais et parfumé. Pour le plat, mes voisins de table optent pour un gigot d’agneau - succulent à les écouter- mais je lui préfère le filet mignon au miel et aux épices. Un mélange très réussi : le miel adoucit le côté épicé de la sauce. C’est un gratin de blettes, plat qui se fait très rare, mais bon, qui est servi en accompagnement. Le goût de ce légume cuisiné avec une béchamel est très doux et accompagne agréablement le filet mignon. En dessert, je me laisse tenter par un clafouti aux figues. Original et savoureux. Le Bistrot parisien propose des plats authentiques, plein de goût, et le patron sous son air un peu bourru est très sympathique.



Pratique. 77 rue d’Amiens, Rouen. Tél. 02 35 70 55 65.