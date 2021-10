Sotteville : capitale du café

En toute discrétion, l’entreprise italienne a fait de l’agglomération rouennaise l’un de ses bastions en Europe. Le café arrive par la mer, via les ports du Havre et de Rouen. Brésil, Amérique centrale, Afrique, Asie : les grains de robusta et d’arabica arrivent verts. Ils seront torréfiés 11 à 15 minutes et de 200 à 240°C, mélangés selon les toutes dernières recettes de Segafredo, moulus ou non, puis emballés sous vide. L’usine, qui respecte à la lettre la mixité hommes-femmes, emploie 150 personnes. Son implantation dans l’agglomération rouennaise remonte à 1984. “C’est ici que M. Zanetti a investi pour la première fois à l’étranger, en rachetant l’usine Stentor”, raconte le passionné et passionnant directeur du site, René Marini.

“Nous sommes aujourd’hui leaders pour les bars, hôtels et restaurants en France et détenons 6 % de part de marché en grande distribution”.

Mais comme ses concurrents, le leader mondial de l’espresso est confronté à la hausse du prix du café, “qui a doublé en 2010 et reste très élevé cette année”.