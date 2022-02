Derrière le Filo’R : Keolis

Dans les locaux de Keolis Rouen Vallée de Seine, on travaille d’arrache-pied depuis début juin. Il fallait être prêt pour le lancement du F’ilo’R, le transport à la demande, conçu par la communauté d’agglomération, le 4 juillet dernier. Car c’est depuis les bâtiments du groupe Keolis, situés à Sotteville, qu’est gérée l’exploitation de ce nouveau moyen de transport.



Flexibilité et souplesse

“Nous avons constaté une évolution impressionnante du nombre de demandes, souligne Patrick Sellier, chef de projet. De 66 réservations, le 4 juillet, nous en sommes à 600 ces derniers jours. Il a fallu nous adapter”. Fixer les plannings des conducteurs, qui desservent en tout près de 450 arrêts, entre 6h30 et 19h30 du lundi au samedi, n’est pas chose aisée. Pour mener à bien l’organisation et l’exécution de cette tâche, Keolis a embauché 47 personnes.



Dans les locaux sottevillais, quatre personnes définissent les feuilles de route des 26 véhicules et des cinq taxis-relais qui se partagent le territoire. C’est là aussi que se font le nettoyage et une partie de la maintenance.



Pratique. Réservations, tél. 0 800 649 649 ou sur www.la-crea.fr