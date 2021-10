La rénovation urbaine d’Elbeuf sera colossale

Le 15 novembre, la Ville Elbeuf a signé avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru), le deuxième avenant du partenariat visant à rénover une grande partie de la commune. Le projet, coûtant 93 millions d’euros, est colossal.

Que prévoit ce document ? L’achèvement du projet de rénovation urbaine du Puchot, où un équipement dédié aux pratiques artistiques verra le jour, et le réaménagement et l’ouverture d’une partie du Parc Saint-Cyr ainsi que du quartier Blin et Blin, totalement repensé.