A Elbeuf, le quartier Blin et Blin se met au vert

La transformation de Blin et Blin, quartier central d’Elbeuf, a débuté il y a deux ans. C’est là, au cœur de la cité, que s’élevait l’usine textile, "la plus grande de la ville", note Djoudé Merabet, le maire. "C’est le quartier de la ville qui évolue le plus actuellement".

La démolition en cours d’une dizaine d’appartements installés dans l’usine désaffectée va permettre d’ouvrir ce quartier sur l’extérieur et notamment sur la Fabrique des Savoirs. "Avec l’avantage d’aérer le quartier qui, pour le moment, est assez exigu." Dès 2013, une fois finis les aménagements intérieurs, celui des espaces extérieurs commencera.

Richesse patrimoniale

"Nous avons toujours fait attention à conserver une partie du patrimoine industrielle de la ville. Il est partie intégrante de son histoire". C’est pourquoi,au lieu de détruire les anciens bâtiments industriels, la Ville d’Elbeuf a décidé d’en faire un élément vivant de son histoire. Près de 170 logements ont été réhabilités dans les anciens bâtiments industriels.

Il restait encore à atténuer un aspect très minéral. Les arbres existants seront remplacés par de nouvelles plantations, notamment une collection d’hêtres. Des parterres fleuris viendront agrémenter les pieds des immeubles. Toute cette végétation devrait mettre en valeur les bâtiments. Des aires de jeux seront créées pour les plus jeunes, et un mail piétonnier sera aménagé pour donner plus de place aux piétons dans ce quartier restauré. Une partie du stationnement sera privatisée, notamment dans l’îlot central.

Pour ce réaménagement des espaces extérieurs, Le coût pour la Ville est de 600.000€. le seul moyen d’offrir un nouveau visage à ce quartier marqué par un fort taux de chômage.