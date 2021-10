Un mur détruit et remplacé pour protéger les riverains à Bonsecours

Dans trois semaines les riverains du chemin des Noyers vont pouvoir pousser un ouf de soulagement. D'abord parce que la circulation, coupée depuis trois mois, et le stationnement, seront à nouveau possibles sur ce chemin étroit et serpentant. Ensuite, et surtout, parce que leur sécurité sera préservée.

Un mur fissuré, des riverains à protéger

Le danger était en effet imminent : le mur de soutènement du chemin des Noyers, composé de 22 voûtes de briques rouges, long de 70m et montant jusqu'à 7m, menaçait de s'effondrer. Cet ouvrage datant du XIXe siècle "était fissuré de partout", confirme Fhaim Ziai, maître d'oeuvre pour la société Profractal. L'enjeu est double : ne pas entraîner la chute des logements situés au-dessus du chemin et ne pas risquer la destruction de ceux situés en contrebas.

Un chantier à 515 000 €

Pour ce faire, le mur de briques a été démoli. A la place, un parement minéral a été construit, soutenu par un grillage. "Ce chantier technique est nécessaire pour la sécurité des riverains", renchérit Frédéric Sanchez, président d'une Métropole qui investit seule sur ce ce chantier. Ce dernier devrait être terminé fin février. Il aura coûté 515 000 € à la Métropole.