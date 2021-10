Préfecture : mesures pour des services plus rapides

La Préfecture de Seine-Maritime avait récemment été pointée du doigt, dans un rapport de Gilles Carrez, rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée Nationale, à cause des délais trop longs dans la délivrance de certains documents. Depuis lundi 5 décembre, la préfecture de Rouen et les sous-préfectures du Havre et de Dieppe, mettent en place le "dépôt express". Les opérations d'immatriculation comme le changement de propriétaire, la demande de duplicata ou encore le changement d'adresse peuvent désormais se faire en libre service (la procédure est expliquée étape par étape à l'usager).

A la préfecture de Rouen, ces démarches se font à l'accueil, du lundi au vendredi, de 9h à 15h45.

Le mode d'emploi complet du "dépôt express" est à retrouver sur www.seine-maritime.gouv.fr