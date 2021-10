Noël et son cortège féerique investissent les rues de Rouen

Jusqu’au 31 décembre, Rouen Givrée est de retour. Vous y retrouvez l’univers magique de Noël, ses couleurs, ses illuminations et sa bonne humeur ! Tous les quartiers rouennais s’animent : ateliers maquillage, mur d’escalade en glace, clowns, déambulations, échassiers, le Père Noël et son âne, les lutins sur leur triporteur musical illuminé, chorales et autres spectacles musicaux…



Les comités commerciaux proposent également la balade de l’Avent, le 14 décembre, de 16h à 17h30, la carriole et son âne les 11, 14, 17, 18 et 21, de 14h à 19h, rues Delacroix et Ganterie, quartier Saint-Romain. Marché d’hiver, du 16 au 19, de 10h30 à 19h, rues Damiette et Saint-Ouen. Marché de la gastronomie normande, du 19 au 24 (présence du Père Noël les 23 et 24, balades en poney le 24, tombola), quartier Cauchoise. “Noël gourmand aux couleurs acidulées”, les week-ends et tous les jours des vacances scolaires, au centre commercial Saint-Sever.



Pratique. Rouen Givrée, 4e édition. Tout l’agenda en ligne sur rouengivree.fr