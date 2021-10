Les p’tits chalets sont de retour

Vin chaud, thés de Noël, nougats, foie gras, santons, produits canadiens, bijoux fantaisies, artisanats exotiques : il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts au village de Noël ! Les artisans se sont installés places de la Cathédrale et de la Calende, rues du Change et du Grand-Pont. Parmi eux, les associations se relaient dans les deux chalets solidaires afin de vous renseigner sur leurs actions ou de recueillir vos dons. Il est même possible de rendre visite au Père Noël : son chalet est ouvert tous les week-ends, place de la Calende. A côté, vous découvrez la machine à vapeur et ses automates. Dix ours y travaillent pour fabriquer des jouets en bois.



Pratique. Le Village de Noël, du 3 au 31 décembre.Le lundi : 14h-19h ; du mardi au vendredi et le dimanche : 11h-19h ; le samedi :10h-20h. Le facteur M. François rédigera pour vos enfants des lettres au Père Noël, mercredi 14 décembre de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30.