Le préfet déploie un plan anti hold-up

Les fêtes de fin d’année arrivent et les soldes se profilent déjà : c’est pourquoi la préfecture a mis en place un plan anti hold-up. La présence des forces de l’ordre a été renforcée et les rondes augmentées. Des consignes de sécurité ont été données aux commerçants et des mesures prises pour que les fonds de caisse soient les moins importants possible. “Nous travaillons avec eux pour créer des réflexes de comportement afin de permettre des interpellations plus rapides”, a indiqué Florence Gouche, la sous-préfète.