Magie : pour Noël, Draco nous dévoile un tour

Cela fait vingt ans que Draco partage sa passion de la magie. Tout jeune, il aimait faire rêver tout en provoquant le rire de son public. Car Draco est un “magicien humoriste”, ses spectacles pour petits et grands sont emplis de joie et de bonne humeur.

C’est avec générosité que le Rouennais nous a confié un petit tour facile à réaliser, qui épatera à coup sûr famille et amis. Comment faire apparaître une pièce dans une boîte vide ? Il faut pour cela une boîte d’allumettes, des allumettes et une pièce. Avant de commencer le tour, coincez la pièce entre le haut de la boite et le tiroir coulissant. Ouvrez la boîte devant votre public en faisant attention à ce que la pièce ne tombe pas, faites tomber les allumettes et demandez à quelqu’un d’en choisir une et de toucher la boîte, une fois refermée. Ouvrez de nouveau la boîte avec la pièce à l’intérieur, et le tour est joué !

Draco se produit à l’Almendra, à Rouen, les dimanches 15, 22 et 29 janvier.