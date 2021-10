Steac Frit, les rois de l’impro à Mont-Saint-Aignan

Voilà déjà plus de 20 ans que le concept de théâtre d’improvisation s’est développé en France. De quoi s’agit-il ? Une troupe présente sur scène des sketchs complètement improvisés. Les sujets sont lancés par le public ou un arbitre. Le tout alterne, avec plaisir, entre séances d’improvisation pure ou matchs cocasses entre équipes de comédiens, s’affrontant sur scène.

Dans le cas de la prochaine soirée proposée par la troupe Steac Frit de Rouen, l’arbitre ne sera pas uniquement sur la scène, aménagée pour l’occasion en ring de boxe. Le public aussi sera juge et pourra proposer des thèmes, lancer des chaussettes en guise de mécontentement, applaudir, aduler et aussi voter ! L’avantage du théâtre d’impro, c’est son côté participatif pour le spectateur et l’absence de redondance. A chaque soirée sa “particula-hilarité”. Ce 17 février, la troupe Steac Frit se mesurera à celle du F.I.G.H.T qui vient tout droit de Nancy. Pour un match de folie !

Pratique. Match d’impro du Steac Frit, vendredi 17 février, à 20h, Maison de l’université, 2 place Emile Blondel, Mont-Saint-Aignan Tarifs : 3€ (étudiants) et 5€ Tél. 02 32 76 92 00 maisonuniversite@univ-rouen.fr