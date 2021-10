Euthanasie des daims : réponse de la préfecture

Voici donc le communiqué diffusé par les services de la Préfecture : "Une population d'une trentaine de daims proliférait librement sur le site de l'école de police de Oissel.



L'élevage en toute liberté d'autant d'animaux de faune sauvage répond à des obligations sanitaires

auxquelles l'école de police ne pouvait pas répondre. L'absence de clôture d'une partie du site

engendrait également un risque pour la circulation routière avoisinante.



L'office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande du directeur de l'école qui souhaitait

mettre en sécurité et en conformité réglementaire son site, a procédé à des tirs de destruction des

animaux.



Ces tirs interviennent à l'issue de tentatives longues mais infructueuses de placement de l'ensemble des

animaux. La préfecture afin d'éviter les euthanasies avait, en juin 2011, demandé un délais de six mois

afin de permettre de trouver d'autres solutions. Les associations de protection étant depuis le printemps

2011 invitées à récupérer le plus d'animaux possibles. Cinq animaux ont ainsi été transportés en Eure et

Loir dans une ferme pédagogique en avril / mai 2011. Deux captures supplémentaires sont également

intervenues le 07 janvier 2012 en ayant mobilisé d'importants moyens."