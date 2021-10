Dessine-moi une cathédrale...

L’avez-vous déjà vue en bleu ou en orange ? L’avez-vous déjà imaginée flottant au-dessus du parvis prête à s’envoler dans le ciel ? C’est avec des craies, des pastels et des crayons que les enfants réaliseront leur propre cathédrale de Rouen lors des ateliers proposés par l’Office de tourisme et destinés à l’initiation au génie impressionniste.



Avant de se lancer, les enfants apprendront d’abord quelques notions issues de l’impressionnisme. Et qui d’autre que Claude Monet pour donner des conseils ? A défaut d’apparaître outre-tombe, le peintre aura pour solide représentant une artiste-plasticienne chargée de sensibiliser les enfants de manière ludique aux techniques du maître. Des jeux et anecdotes sur les couleurs agrémenteront cette animation qui se déroulera dans la salle Georges d’Ambroise, l’ancien atelier du peintre.

Pratique. Mercredi 29 février, dans la salle Georges d’Amboise de l’Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine, place de la Cathédrale. De 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h. Réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Tarif s 12 € et 10 € pour l’adulte accompagnant. Informations et inscriptions au 02 32 08 32 40.

(

Photo Office de Tourisme Rouen-Vallée de Seine)