Les scientifiques en herbe ont rendez-vous au Muséum

Au Muséum de Rouen, on aime sensibiliser les enfants à l’histoire de l’Homme, par le biais d’ateliers destinés au jeune public ont vu le jour. Cette approche se veut ludique et permet d’aborder avec les plus jeunes des aspects essentiels de notre histoire. C’est dans le cadre des ateliers de pratique scientifique que se déroulera le vendredi 28 octobre une série de stages : “Cérithe toi-même”, “De bric et de Broc”, “Les olympiades au Muséum”...



Pratique. Dès 7 ans. Tarif 5€. Réservation indispensable au 02 35 71 41 50.

(Photo Muséum d’Histoire Naturelle-Rouen)