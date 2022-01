Une enquête policière dans les couloirs du Muséum

Les enfants devront aiguiser leur sens de l’observation et de la déduction, samedi 24 septembre au cours de l’atelier de pratique scientifique “Sortilège au Muséum”. Ils en auront besoin pour découvrir l’identité de cet homme dont le corps été retrouvé au muséum... A travers cet atelier, les plus jeunes apprendront à percer les secrets des lieux, mais aussi seront sensibilisés à la disparition des espèces animales et végétales.



Pratique. Samedi 24 septembre, 15h. A partir de 7 ans.