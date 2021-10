Muséum : les bambins en quête des origines

Dans le cadre de son programme pédagogique, le Muséum de Rouen met en place des ateliers jeunes publics. Le but est de sensibiliser les enfants à l’intérêt de notre environnement et de nos origines. Vous aussi laissez-vous tenter et inscrivez vos enfants à ces rencontres ludiques.



Informations pratiques

Ateliers de pratique artistique, au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen, 198 rue Beauvoisine. A partir de 4 ans. Organisé tous les mercredis de 10h à 11h30. Sur réservation au 02 35 71 41 50. Tarifs 2,50 €/5€. La sixième séance est gratuite.

Au cours des ateliers animés par Sophie, plasticienne, les bouts de choux plient, collent, découpent, crayonnent et modèlent, mais toujours en s’amusant et en s’inspirant de la nature.



.En janvier. Le 11 : “Aigle”. Le 18 : “Morse”. Le 25 : “Renard”

.En février. Le 1er : “Gorille”. Le 8 : “Hibou”. Le 15 : “Ours”. Le 22 : “Elan”.