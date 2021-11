Délices du Village du terroir à la Foire de Rouen

Martine Ebran, gérante des “Visons de la Marnière” à Daubeuf-Serville, est secrétaire trésorière de l’association du Village du Terroir haut-normand. Son objectif est de permettre aux producteurs régionaux de se regrouper pour bénéficier de conditions tarifaires avantageuses, que ce soit pour leur participation aux grandes foires-expos (Rouen, Caen, Paris) ou leurs déplacements.

Produits naturels

Cette année, ils sont huit à venir à la Foire Internationale de Rouen : producteurs de fromages de chèvre à Boos, de Neufchâtel et de Graval à Graval, brasseur de bière et de whisky à la Chapelle Saint-Oint, cidrier, producteur d’escargots de Bretonne à Beauvoir en Lyons, apiculteur à Saint-Nicolas d’Aliermont, confiturier. “C’est notre Foire, il faut que l’on y soit ! C’est notre vitrine ! Le but est de faire un petit chiffre d’affaires, mais aussi de retrouver nos clients, de montrer que l’on est toujours là. Quand on habite à la campagne, il faut sortir pour aller les chercher.” “Les clients recherchent la qualité du produit. Aujourd’hui surtout, ils aiment manger des produits naturels, fabriqués et vendus comme autrefois.”