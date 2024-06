Rouen. La foire internationale est de retour au Parc des expositions !

Pour cette 95e édition de la Foire internationale de Rouen, c'est l'Italie et plus particulièrement la ville de Venise qui sera mise à l'honneur.

Du vendredi 29 mars au dimanche 7 avril, la plus grande boutique éphémère de la région est de retour. Quatre cents exposants vous accueilleront au Parc des expositions pour proposer leurs produits et services répartis selon divers univers : maison et jardin, vin, terroir et restaurant, loisirs, bien-être et shopping, richesses du monde, camping-cars et caravanes ou encore village de l'artisanat (CMA 76).

Vous y retrouverez de nombreuses animations. Au programme, une grande exposition immersive pour voyager à travers différents canaux de Venise et découvrir les délices de la culture italienne, des concerts, des ateliers de création de pizza, de pasta et de masque de Venise, un concours de costume… Des activités pour les enfants sont aussi à retrouver comme par exemple l'atelier mosaïque. Deux fresques géantes composées de 50 000 briques chacune seront à construire pendant la durée de l'événement. Tout le programme est à retrouver ici.

Pour une journée à profiter en famille, vous pourrez bien évidemment déjeuner sur la foire.

Cécile Dupire, responsable communication, nous détaille le programme :