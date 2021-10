Sotteville-lès-Rouen. Bonne table à Rouen : LP Pizza à Sotteville-lès-Rouen

C'est dans une ancienne maison typique que le restaurant LP Pizza s'est installé il y a moins d'un mois, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). À l'intérieur, on est tout de suite plongé dans l'ambiance italienne avec les anciennes poutres repeintes en vert et en rouge, tandis que les murs blancs permettent de compléter le drapeau transalpin. Au mur, de grands posters affichent les lieux emblématiques de l'Italie : Venise, Rome ou encore la tour de Pise. La salle est spacieuse avec une quinzaine de tables entourées de banquettes confortables. L'ambiance est chaleureuse et calme, le restaurant étant éloigné de l'avenue.

Pizzas et pâtes

Derrière le comptoir, à l'entrée, le pizzaïolo s'affaire pour préparer la quasi trentaine de recettes différentes. Mon choix se porte finalement sur la pizza orientale à 11 €, qui mêle agréablement poivrons, oignons, olives et merguez. Les ingrédients sont frais et la pâte fine et croustillante. Le restaurant propose aussi un très large choix de pâtes avec des lasagnes ou encore des spaghettis. Quelques choix de viandes et de salades sont proposés. Pour terminer mon repas, j'opte pour un tiramisu qui permet de finir sur une note sucrée tout en restant en Italie. L'addition affiche 14,50 € et l'on ressort avec l'impression d'avoir quitté Sotteville pour Rome l'espace d'un déjeuner !

Pratique. 182, avenue du 14 juillet à Sotteville-lès-Rouen. Tél. : 02 35 73 68 46

