Sotteville-lès-Rouen. Bonne table : Sushi first à Sotteville-lès-Rouen

C'est un restaurant japonais à la décoration moderne qui est installé à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), juste en face du métro. Des couleurs roses et grises pour l'ambiance dans ce restaurant qui attire de nombreux clients. Pourtant, la salle, qui compte une dizaine de tables, n'est pas trop bruyante et permet de passer une agréable pause déjeuner. Le service est rapide, l'idéal pour un repas le midi.

Des sushis fondants

Sur la carte, le choix est varié et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. Entre des sushis, des makis, mais aussi des yakitoris, les amateurs de cuisine japonaise trouveront forcément ce qu'ils veulent ! Pour ma part, j'opte pour un menu Love mix avec des sushis au saumon, au thon et à la crevette. Le riz est fondant et les tranches de poisson sont généreuses. Le menu est servi avec une entrée : soupe miso ou salade de choux, au choix. Pour compléter mon repas, j'opte pour des makis à l'avocat qui sont aussi savoureux.

En dessert, pas de traditionnels lychees pour ma part (des incontournables de la cuisine asiatique), mais des makis au Nutella. Parfait pour finir agréablement ce déjeuner complet qui m'aura coûté à peine plus de 20 euros.

42 place Voltaire à Sotteville-les-Rouen. Tél. 02 35 08 18 87. sushifirst.fr

