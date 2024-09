Rouen. Les îles de l'océan Indien, invitées d'honneur de la prochaine foire du Parc-expo

"On va voyager les pieds dans le sable", lâche Bertrand Daubeuf, responsable des manifestations pour le parc des expositions de Rouen. Principale manifestation de la saison, comme d'habitude, la foire qui se tiendra du vendredi 28 mars au dimanche 6 avril. L'invité d'honneur cette année ? Les îles de l'océan Indien avec Madagascar, les Seychelles, la Réunion et l'Ile Maurice. "Ces îles seront là avec leur folklore, leur patrimoine, leurs spécificités culinaires… L'occasion de découvrir aussi ces paysages, ces langues locales… On a envie de ça au cœur l'hiver !" insiste le responsable.

Un temps fort

La foire est toujours le temps fort du parc des expositions qui doit rivaliser avec la vente en ligne. "Le challenge, c'est d'arriver à proposer des nouveautés tous les ans tout en gardant le côté convivial : proposer aussi de l'amusement et du loisir", détaille Bertrand Daubeuf. Le calendrier précis et le programme de la foire n'ont pas encore été dévoilés. Mais un nouvel acteur, LS événements, de Grand-Quevilly, intervient sur l'aspect animation de la foire.

Les visiteurs reviennent

Pour 2024 - 2025, le Parc des expositions devrait retrouver la fréquentation qui était la sienne avant la pandémie de Covid. Il a fallu du temps pour convaincre les visiteurs de retrouver ces événements à très grande jauge. "Cela a été long, très long mais les visiteurs sont à nouveau au rendez-vous !"

18 000 visiteurs sont déjà attendus sur le salon Auto moto rétro du samedi 14 et du dimanche 15 septembre.