Rouen. Salon gourmand : à vos papilles au Parc-expo

Le Salon gourmand de Rouen (Seine-Maritime) est désormais une institution pour les fins gourmets. Cette année, du 8 au 11 novembre 2019, 250 exposants sont invités pour satisfaire tous les goûts. Denise Barbin-Blanchet, chef de projet pour le Salon gourmand, nous met l'eau à la bouche en annonçant les nouveautés :

Quelle a été l'histoire de ce salon ?

"Lorsqu'il a été créé en 1998, c'était avant tout un salon de vignerons. Mais, rapidement, nous avons étendu l'offre aux produits du terroir. En 2015, il a changé de nom et est devenu officiellement le Salon gourmand. En 22 ans d'existence, ce salon a connu une croissance exponentielle. Depuis quelques années, nous avons développé un autre secteur en complément : les produits chocolatés et sucrés. Grâce à la variété de l'offre, nous avons pu accueillir sur trois jours l'année passée 32 000 visiteurs, mais puisque le salon se prolonge le lundi férié cette année nous espérons 35 000 visiteurs cette fois-ci !"

Comment se répartissent les 250 exposants ?

"Nous avons scindé l'espace d'exposition en deux : d'un côté les produits du terroir, de l'autre les produits sucrés ou chocolatés. Parmi ces 250 exposants, nous comptons toujours une centaine de vignerons, mais aussi depuis trois ans un espace brasserie dans lequel on promeut les productions artisanales. Sur les 250 exposants, 45 sont Normands. Nous avons d'ailleurs identifié un 'parcours normand' dans le salon. À l'entrée, nous remettons au visiteur un guide de visite qui lui permet d'établir son itinéraire en fonction de ses intérêts, et d'organiser sa visite en fonction des animations. Les enseignes normandes sont identifiées sur le guide par un pictogramme spécial."

Quels sont les produits les plus insolites ?

"Chaque année, notre panel se diversifie davantage. On pourra découvrir sur ce salon du gin premium et de la vodka, produits par la distillerie normande C'est nous, des produits dont la renommée s'étend bien au-delà de nos frontières régionales. On aura la surprise aussi d'apprendre que le safran peut être cultivé sous notre climat normand. L'épice est déclinée en vinaigre, fleur de sel parfumée, meringue, confiture et miel mais on pourra aussi goûter des produits vraiment originaux, comme l'alcool de kiwi, obtenu par la fermentation de kiwi bio, ou des bonbons de foie gras ou du fromage au lin : des produits gourmets et des associations parfois vraiment audacieuses !"

Quelles sont les nouveautés côté brasserie ?

"Lorsque nous avons imaginé une place des brasseurs au sein du salon, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Pour répondre aux attentes du client, nous avons même décidé de décliner le concept : en mai prochain nous inaugurerons les premiers Beer days au Parc-expo : un salon entièrement dédié à la bière. Sur le Salon gourmand, nous faisons la promotion de bières locales comme la Northmen, produite par un brasseur qui existe depuis 20 ans et qui participe depuis longtemps à notre salon, mais aussi des nouveaux brasseurs comme Septante six de Caudebec-lès-Elbeuf ou la Quart'ouche du Pays d'Ouche ou la mousse des temps qui nous vient du nord du pays de Caux. C'est une nouvelle tendance, et on constate actuellement que de nombreux agriculteurs se tournent vers cette production."

Quelles sont les animations proposées ?

"Tous les visiteurs du salon peuvent participer ou assister gratuitement à tous les ateliers. Cette année, les canardiers de Rouen nous ferons chaque jour l'honneur d'une démonstration du caneton à la rouennaise, il y aura des ateliers d'œnologie et de biérologie, mais aussi des chefs culinaires qui viendront nous faire des démonstrations. Parmi ceux-ci, quatre Normands sont à l'honneur, dont deux Rouennais : le chef du restaurant d'Eux-mêmes Nicolas Deschamps ainsi que Flore Madelpuech de la Table de Flore. Les shows culinaires se déclinent sur des thèmes tendances comme le poke bowl, mais on pourra également assister à des duels de chefs. Nous nous réjouissons de plus d'un nouveau partenariat avec l'IFA [Institut des formations en alternance, NDLR] Marcel Sauvage à Mont-Saint-Aignan. Ces apprentis nous régalerons dans leur restaurant d'application. Et pour finir, nous organisons aussi un espace librairie, où l'on pourra se procurer des ouvrages culinaires."

Du 8 au 11 novembre 2019 au Parc expo à Rouen. 0 à 8€. salongourmandrouen.com

